В США заподозрили привлекательных россиянок в шпионаже, пишет Times

«Китай и Россия отправляют привлекательных женщин соблазнять специалистов в сфере технологий — даже вступать с ними в брак и рожать детей», — говорится в статье со ссылкой на источники из контрразведки.
Кроме того, утверждает Times, не приводя никаких доказательств, что Китай и Россия якобы используют в целях шпионажа не обученных агентов, а обычных людей: инвесторов, ученых и бизнесменов, которых очень трудно выявить.
Джеймс Малвенон, руководитель отдела разведки компании Pamir Consulting, которая занимается оценкой рисков для американских компаний, инвестирующих в Китай, рассказал газете, что он сам стал одним из многих мужчин, на которых охотятся «иностранные соблазнительницы», надеющиеся получить доступ к американским технологиям. По его словам, в последнее время он получил в соцсетях множество запросов от «молодых привлекательных китаянок».
На прошлой неделе двух молодых женщин из Китая даже не пустили на бизнес-конференцию в штате Вирджиния только из-за подобных опасений, добавил Малвенон.