Новые объекты здравоохранения возводят в Хабаровском крае

Работы ведутся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае продолжается обновление системы здравоохранения. Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» строятся новые больницы и поликлиники, а действующие проходят ремонт. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По инициативе президента России Владимира Путина запущен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Его цель — сделать медпомощь доступной в каждом регионе страны. Об этом рассказал губернатор края Дмитрий Демешин в докладе к 87-летию региона.

«Здоровье — главный ресурс для каждого из нас. Медицина должна быть доступной везде. Мы уделяем особое внимание строительству объектов и решению кадровых вопросов», — сказал Дмитрий Демешин.

Одним из главных достижений стало завершение строительства лечебного корпуса в Николаевске. Его начали возводить еще в 2018 году, но после поручения губернатора работы ускорили. Теперь жители северных районов смогут получать медпомощь без перелетов в Хабаровск.

К вводу в эксплуатацию готов палатный корпус Туберкулезной больницы в Хабаровске. Современное здание площадью больше 10 тысяч квадратных метров оборудовано по последним требованиям и позволит лечить даже самых тяжелых пациентов.

В Бикине уже монтируют новую поликлинику на 300 посещений в смену, а в больнице имени Войно-Ясенецкого новое здание почти готово к приему пациентов.

В 2025 году в крае установили 12 новых ФАПов, еще несколько строятся в селах Тугур, Удское и Оглонги. Чтобы решить кадровый дефицит, регион привлекает врачей по федеральным и краевым программам и поддерживает молодых специалистов.