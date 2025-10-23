Мун: никакие законы не защитят казахстанцев от мошенников

Мошенники неизбежны.
По словам вице-министра цифрового развития Дмитрия Муна, мошенники используют технологию «захвата номера». Никакие законы и усиление безопасности не могут полностью остановить это.
«В связи с чем, когда отправляется сообщение от номера 1414 с мошенниками, единственное что мы можем как министерство сделать — это пропагандировать и говорить всем и в рамках обучения, чтобы никому никогда не говорили код», — признался он.
Что если код все-таки попал в чужие руки.
Мун поделился, что, если казахстанцы случайно сказали код мошенникам — им стоит сразу прекратить общение. Даже если звонящий кажется знакомым, использует фото известных людей в WhatsApp или представляется сотрудником госорганов.
«Суть заключается в том, что если вы продиктовали кому-то код, на самом деле дальше никакой утечки информации не происходит. Но это является первым шагом вхождения доверия мошенника, что он является сотрудником от государственных органов». — отметил он.
Министерство призывает казахстанцев быть внимательными: не делитесь кодами и личной информацией, чтобы не стать жертвой обмана.