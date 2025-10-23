Ричмонд
Мун: никакие законы не защитят казахстанцев от мошенников

Мошенники в Казахстане обманывают людей, подделывая номера телефонов и оформляя кредиты. Единственный способ борьбы с ними от министерства цифрового развития — пропаганда. Там признались, что ничто другое не сработает.

Источник: Курсив

Мошенники неизбежны.

По словам вице-министра цифрового развития Дмитрия Муна, мошенники используют технологию «захвата номера». Никакие законы и усиление безопасности не могут полностью остановить это.

«В связи с чем, когда отправляется сообщение от номера 1414 с мошенниками, единственное что мы можем как министерство сделать — это пропагандировать и говорить всем и в рамках обучения, чтобы никому никогда не говорили код», — признался он.

Что если код все-таки попал в чужие руки.

Мун поделился, что, если казахстанцы случайно сказали код мошенникам — им стоит сразу прекратить общение. Даже если звонящий кажется знакомым, использует фото известных людей в WhatsApp или представляется сотрудником госорганов.

«Суть заключается в том, что если вы продиктовали кому-то код, на самом деле дальше никакой утечки информации не происходит. Но это является первым шагом вхождения доверия мошенника, что он является сотрудником от государственных органов». — отметил он.

Министерство призывает казахстанцев быть внимательными: не делитесь кодами и личной информацией, чтобы не стать жертвой обмана.