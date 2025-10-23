Выявлены ключевые климатические факторы роста камчатских елей

Отмечается, что полученные результаты имеют важное практическое значение для лесного хозяйства и экологического прогнозирования. Они позволяют строить более точные модели развития бореальных лесов Камчатки в условиях меняющегося климата. Дальнейшие исследования экосистем региона планируется проводить в создаваемом «Кампусе первооткрывателей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Здесь разместятся исследовательские лаборатории и технопарк, где над актуальными задачами смогут работать свыше тысячи студентов и ученых.