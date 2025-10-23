Стало известно, как в Татарстане будут праздновать день Казанской иконы Божией Матери

Богослужения пройдут в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, построенном на месте обретения святыни. Информация об этом появилась на сайте Православие в Татарстане.
3 ноября в 17.00 в Казанском соборе состоится торжественное всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной.
Утром 4 ноября пройдет традиционный общегородской крестный ход с чтимым образом Богородицы из Благовещенского собора кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря. Молитвенное шествие предварит молебен Божией Матери. Начало в 7.30.
После торжественной встречи святыни на месте ее явления в 9.00 будет совершена Божественная литургия. Богослужение в Казанском соборе совершит сонм архипастырей Русской Церкви.