Стало известно, как в Татарстане будут праздновать день Казанской иконы Божией Матери

В Казани пройдут торжества по случаю праздника Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства, установленных в память об избавлении в 1612 году Москвы и России от иноземных захватчиков.

Источник: РИА "Новости"

Богослужения пройдут в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, построенном на месте обретения святыни. Информация об этом появилась на сайте Православие в Татарстане.

3 ноября в 17.00 в Казанском соборе состоится торжественное всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной.

Утром 4 ноября пройдет традиционный общегородской крестный ход с чтимым образом Богородицы из Благовещенского собора кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря. Молитвенное шествие предварит молебен Божией Матери. Начало в 7.30.

После торжественной встречи святыни на месте ее явления в 9.00 будет совершена Божественная литургия. Богослужение в Казанском соборе совершит сонм архипастырей Русской Церкви.