Казахстанца арестовали после того, как он сжег одежду жены

В ходе судебного заседания женщина заявила, что муж в состоянии алкогольного опьянения нарушал спокойствие семьи, оскорблял ее нецензурной бранью, повредил одежду, и отметила, что не прощает его. Вина правонарушителя была доказана материалами дела и его признательными показаниями. Постановлением суда мужчину признали виновным. Его подвергли административному аресту сроком на 5 суток.