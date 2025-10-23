Казахстанца арестовали после того, как он сжег одежду жены

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений) рассмотрел Сырдарьинский районный суд.
«Гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял свою супругу нецензурной бранью, проявлял неуважение к лицу, состоящему с ним в семейно-бытовых отношениях, сжег и повредил ее одежду», — установил суд.
В ходе судебного заседания женщина заявила, что муж в состоянии алкогольного опьянения нарушал спокойствие семьи, оскорблял ее нецензурной бранью, повредил одежду, и отметила, что не прощает его. Вина правонарушителя была доказана материалами дела и его признательными показаниями. Постановлением суда мужчину признали виновным. Его подвергли административному аресту сроком на 5 суток.
Также суд установил особые требования к поведению казахстанца, предусматривающие полный запрет на употребление алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ сроком на три месяца.