Казахстанца арестовали после того, как он сжег одежду жены

Мужчину арестовали за оскорбления и сжигание одежды супруги в пьяном состоянии. Также ему запретили употреблять алкоголь три месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 73 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений) рассмотрел Сырдарьинский районный суд.

«Гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял свою супругу нецензурной бранью, проявлял неуважение к лицу, состоящему с ним в семейно-бытовых отношениях, сжег и повредил ее одежду», — установил суд.

В ходе судебного заседания женщина заявила, что муж в состоянии алкогольного опьянения нарушал спокойствие семьи, оскорблял ее нецензурной бранью, повредил одежду, и отметила, что не прощает его. Вина правонарушителя была доказана материалами дела и его признательными показаниями. Постановлением суда мужчину признали виновным. Его подвергли административному аресту сроком на 5 суток.

Также суд установил особые требования к поведению казахстанца, предусматривающие полный запрет на употребление алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ сроком на три месяца.