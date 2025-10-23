В Красноярске появится велодорожка в историческом центре города

В рамках программы планируется поддержка инициатив жителей, ремонт межквартальных проездов и благоустройство общественных пространств. На три года на эти цели выделено 1,9 млрд рублей, в 2026 году — 917 млн, сообщает городская администрация.
Особое внимание уделят историческому центру города. В следующем году планируется благоустроить улицы Диктатуры Пролетариата и Кирова. Вдоль ул. Диктатуры Пролетариата появится велодорожка, которая замкнет так называемое центральное велокольцо. Оно позволит безопасно проехать от Железнодорожного моста по Центральной набережной до острова Татышев и обратно вдоль набережной Качи, не мешая пешеходам.
Также в рамках подготовки к юбилею города продолжится работа по формированию единого светового облика улиц, ремонт межквартальных проездов и подъездных путей к домам. В 2026 году планируется отремонтировать 61 проезд, при этом при экономии на торгах их количество может увеличиться. В приоритете — проезды, по которым жители оставляют обращения, в том числе через соцсети.
Продолжится и благоустройство общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2026 году планируется преображение семи общественных территорий Красноярска и большого сквера «Злобинский» в посёлке Березовка. Для будущих работ уже разработаны концепции.
Отдельно предусмотрены гранты и субсидии для участия жителей в городских конкурсах: «Самый благоустроенный район», «Лучшая концепция озеленения» и конкурс инициативных проектов. Кроме того, городская молодежь сможет получить поддержку на реализацию социальных проектов через конкурс «Искра» — на эти цели выделено 2 млн рублей.