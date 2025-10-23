В Красноярске появится велодорожка в историческом центре города

Также в рамках подготовки к юбилею города продолжится работа по формированию единого светового облика улиц, ремонт межквартальных проездов и подъездных путей к домам. В 2026 году планируется отремонтировать 61 проезд, при этом при экономии на торгах их количество может увеличиться. В приоритете — проезды, по которым жители оставляют обращения, в том числе через соцсети.