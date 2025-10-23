Ричмонд
9,5 млн рублей направят на оснащение спортивной школы в Ростовской области

Оборудование и инвентарь закупят для спортшколы в Тарасовском районе Дона.

Источник: Комсомольская правда

Более 9,5 млн рублей выделят из бюджета Ростовской области на оснащение спортивной школы «Спарта» в Тарасовском районе. Об этом распорядился губернатор Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба главы региона.

Закупить планируют оборудование и инвентарь, в том числе должны приобрести футбольные ворота, гимнастические стенки, тренажеры, теннисные столы и мебель. О необходимости нового оснащения после капремонта во время онлайн-приема губернатору рассказала местная жительница.

Школу должны полностью оборудовать и открыть до 1 декабря 2025 года.

По информации властей, ранее на капремонт здания из областного бюджета также направили более 115 млн рублей. На эти средства привели в порядок фасад, внутренние помещения и кровлю, заменили системы отопления и электроснабжения. Прежде спортшкола не обновлялась более 40 лет.

В «Спарте» занимаются около 600 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Ребята проходят тренировки по футболу, волейболу, настольному теннису, спортивной гимнастике, баскетболу, легкой атлетике и пауэрлифтингу.

