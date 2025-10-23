9,5 млн рублей направят на оснащение спортивной школы в Ростовской области

По информации властей, ранее на капремонт здания из областного бюджета также направили более 115 млн рублей. На эти средства привели в порядок фасад, внутренние помещения и кровлю, заменили системы отопления и электроснабжения. Прежде спортшкола не обновлялась более 40 лет.