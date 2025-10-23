В Красноярском крае обновили участок дороги Атаманово — Кононово — Кекур

Участок дороги Атаманово — Кононово — Кекур протяженностью 3,5 км отремонтировали в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе Красноярского края по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
«В 2022 году был выполнен ремонт участка с 12 по 15 километр — транзит по село Хлоптуново. После чего к нам обратились местные жители с просьбой заменить щебеночное покрытие на асфальтобетон на данном участке. Дорожники выполнили устройство земляного полотна из дренирующих грунтов, уложили слой основания из щебеночно-песчаной смеси и два слоя асфальтобетона. Также они укрепили откосы и очистили кюветы от растительности, устроили водопропускные каналы и барьерное ограждение, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку», — отметил министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.
В будущем работы продолжатся. На участке с 23 км по 26 км запланирован полный комплекс работ, включая замену асфальтобетонного покрытия, монтаж тротуаров и освещения, остановочных пунктов, ремонт водопропускных труб и установку барьерного и пешеходного ограждений.
Дорога Атаманово — Кононово — Кекур обеспечивает транспортную связь с окружным и краевым центрами сел Атаманово и Хлоптуново, а также поселков Кононово и Кекур. Это популярное туристическое направление Красноярского края, оно ведет к многочисленным базам отдыха, расположенным вдоль левого берега реки Енисей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.