В Красноярском крае обновили участок дороги Атаманово — Кононово — Кекур

«В 2022 году был выполнен ремонт участка с 12 по 15 километр — транзит по село Хлоптуново. После чего к нам обратились местные жители с просьбой заменить щебеночное покрытие на асфальтобетон на данном участке. Дорожники выполнили устройство земляного полотна из дренирующих грунтов, уложили слой основания из щебеночно-песчаной смеси и два слоя асфальтобетона. Также они укрепили откосы и очистили кюветы от растительности, устроили водопропускные каналы и барьерное ограждение, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку», — отметил министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.