«Все мероприятия начнутся с минуты молчания»: как будут работать театры Челябинска в день траура

Пятница, 24 октября, объявлена в Челябинской области днем траура по погибшим при взрывах на заводе в Копейске. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер. Как уточнили в министерстве культуры Челябинской области, во всех учреждениях культуры и профильных учебных заведениях будут приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия. При этом о закрытии учреждений в день траура речи не идет.