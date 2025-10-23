«Все мероприятия начнутся с минуты молчания»: как будут работать театры Челябинска в день траура

Пятница, 24 октября, объявлена в Челябинской области днем траура по погибшим при взрывах на заводе в Копейске. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер. Как уточнили в министерстве культуры Челябинской области, во всех учреждениях культуры и профильных учебных заведениях будут приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия. При этом о закрытии учреждений в день траура речи не идет.
— Показы в театрах и концертных залах будут проходить на основе классического репертуара. Подведение итогов фестиваля профессиональных театров «Сцена» пройдет без творческих номеров. Все наши мероприятия начнутся с минуты молчания, — прокомментировал министр культуры Алексей Бетехтин. — От лица всех работников сферы культуры выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Также сегодня стало известно, что администрация Челябинска перенесла песенный фестиваль «Когда поет душа», который должен был пройти сегодня, 23 октября, на следующую неделю.