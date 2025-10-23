В Волгоградской области резервистов привлекут к охране инфраструктуры

Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
Резервисты — это граждане, прошедшие военную подготовку и находящиеся в запасе после добровольного подписания контракта с Минобороны. Главное отличие резервистов от контрактников заключается в том, что они совмещают свои обязанности по договору с основным местом работы на гражданской службе.
Привлечение резервистов позволит более эффективно защищать объекты жизнеобеспечения в регионах, где они проживают. Владимир Цимлянский подчеркнул, что резервистов не будут направлять на выполнение военных операций или задачи за пределами России. Они смогут проходить сборы, направленные на противодействие угрозам, связанным с беспилотной авиацией.
Резервисты, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве, пройдут обучение по огневой, инженерной и медицинской подготовке. Только после завершения этой подготовки они будут допущены к самостоятельному выполнению задач.
«Принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов в глубине территории России», — отметил Цимлянский, добавив, что резервисты ранее служили в вооруженных силах или других силовых структурах.