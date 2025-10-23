В Волгоградской области резервистов привлекут к охране инфраструктуры

Резервисты — это граждане, прошедшие военную подготовку и находящиеся в запасе после добровольного подписания контракта с Минобороны. Главное отличие резервистов от контрактников заключается в том, что они совмещают свои обязанности по договору с основным местом работы на гражданской службе.