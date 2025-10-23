Омские депутаты планируют изменить порядок обращения с бездомными животными

Депутаты Законодательного собрания Омской области приняли к рассмотрению законопроект о регулировании обращения с безнадзорными животными. Существующую схему могут ужесточить.
Сейчас работа с безнадзорными животными строится в Омской области по принципу «отлов — чипирование и стерилизация — выпуск в прежнюю среду обитания». Как следует из пояснительной записки к законопроекту, в существующую схему могут быть внесены корректировки.
В частности, вводятся такие понятия, как «введение экстраординарной ситуации» в случае вспышек опасных заболеваний и угрозы жизни и здоровью людей, а также «немотивированная агрессия».
Как подчеркнули авторы законопроекта, как мера регуляции численности бродячих животных умерщвление рассматривается только в крайних случаях, и большинство предложенных решений по-прежнему направлено на гуманные способы обращения с животными.
Тем не менее законопроект уже вызвал критику зоозащитников. В итоге депутаты Заксобрания приняли его к рассмотрению, однако работа над нормативным документом будет продолжена с учетом всех поступающих замечаний и предложений.