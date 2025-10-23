Госслужащие Волгоградской области обучились работе с нейросетями

Обучение по дополнительной программе повышения квалификации «Внедрение технологий искусственного интеллекта в государственное управление» прошли госслужащие Волгоградской области в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в региональном комитете информационных технологий.
Программа включала в себя информацию по внедрению искусственного интеллекта в государственное управление. Она охватывала теоретические основы, практические кейсы, законодательные аспекты, методы поиска и анализа бизнес-процессов для применения ИИ. Также там был представлен полный цикл разработки и внедрения ИИ-решений, включая тестирование, оценку эффективности и оптимизацию на основе обратной связи от пользователей.
«Внедрение искусственного интеллекта в государственное управление — это не просто тренд, а необходимость для повышения эффективности работы органов власти. Уверена, что полученные знания помогут нашим специалистам вывести цифровизацию госуправления в регионе на качественно новый уровень», — отметила заместитель директора центра информационных технологий Волгоградской области Анна Сабардина.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.