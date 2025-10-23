Госслужащие Волгоградской области обучились работе с нейросетями

Программа включала в себя информацию по внедрению искусственного интеллекта в государственное управление. Она охватывала теоретические основы, практические кейсы, законодательные аспекты, методы поиска и анализа бизнес-процессов для применения ИИ. Также там был представлен полный цикл разработки и внедрения ИИ-решений, включая тестирование, оценку эффективности и оптимизацию на основе обратной связи от пользователей.