Уфимец на «Москвиче» влетел в курьера на электровелосипеде

Вчера вечером, 22 октября, в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и электровелосипеда. Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, авария произошла напротив дома № 26 по улице 50 лет Октября.
45-летний водитель «Москвич 3» при повороте во двор столкнулся с электровелосипедом. В результате ДТП 19-летний работник сервиса доставки, который был на двухколесном транспорте, получил различные травмы. Его доставили в медицинское учреждение, а после оказания необходимой помощи отпустили.
— По факту ДТП начато разбирательство, — заявили в ГАИ.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.