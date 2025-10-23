Уфимец на «Москвиче» влетел в курьера на электровелосипеде

45-летний водитель «Москвич 3» при повороте во двор столкнулся с электровелосипедом. В результате ДТП 19-летний работник сервиса доставки, который был на двухколесном транспорте, получил различные травмы. Его доставили в медицинское учреждение, а после оказания необходимой помощи отпустили.