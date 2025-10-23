Юристы сказали, могут ли белорусы дать ребенку двойное имя. Подробности обнародовали в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
«Да, по законодательству Республики Беларусь дать ребенку двойное имя можно», — сказано в сообщении.
В ведомстве пояснили: согласно статье 69 Кодекса о браке и семье, ребенку можно дать не более двух имен. Указанное право реализуется по обоюдному согласию двоих родителей в момент регистрации рождения.
В том случае, если у ребенка двойное имя, то основным считается первое из них. В пресс-службе добавили, что именно от первого имени будет образовано общество ребенка.
«Это особенно важно для мальчиков, так как в будущем повлияет на отчество их собственных детей», — заметили в управлении.
