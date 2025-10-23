Ричмонд
Юристы сказали, могут ли белорусы дать ребенку двойное имя

Белорусские юристы сказали, можно ли ребенку дать двойное имя.

Источник: Комсомольская правда

Юристы сказали, могут ли белорусы дать ребенку двойное имя. Подробности обнародовали в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

«Да, по законодательству Республики Беларусь дать ребенку двойное имя можно», — сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили: согласно статье 69 Кодекса о браке и семье, ребенку можно дать не более двух имен. Указанное право реализуется по обоюдному согласию двоих родителей в момент регистрации рождения.

В том случае, если у ребенка двойное имя, то основным считается первое из них. В пресс-службе добавили, что именно от первого имени будет образовано общество ребенка.

«Это особенно важно для мальчиков, так как в будущем повлияет на отчество их собственных детей», — заметили в управлении.

Кстати, юристы ответили, можно ли пить шампанское в загсе после церемонии бракосочетания.

Тем временем власти Минска сказали про свадебный бум после рекламы от президента Беларуси Александра Лукашенко.

А еще Мингорисполком переименовал 46 остановок в Минске.

