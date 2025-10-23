В Красноярске с 25 октября начнут записывать детей в летние лагеря на 2026 год

В Красноярском крае начали действовать новые правила организации летнего отдыха школьников. Как сообщил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания региона Илья Зайцев, с 25 октября во всех школах Красноярска начинается прием документов от родителей, желающих отправить детей на отдых в летние загородные лагеря.
Изменения связаны с вступлением в силу постановления Правительства края № 883-п от 14 октября 2025 года. Новый регламент должен помочь семьям заблаговременно спланировать летний отдых детей и график отпусков родителей.
Загородные лагеря будут принимать детей в четыре смены. Родителям, планирующим летний отдых детей в 2026 году, важно знать: полная стоимость 21-дневной путевки составляет 40 719 рублей. Однако фактически им придется заплатить только 12 215 рублей 70 копеек, что составляет 30% от общей цены.
Процедура подачи заявлений разделена на два основных этапа. Первый период, предназначенный для распределения мест в муниципальные лагеря, продлится с 25 октября по 15 ноября текущего года. Второй этап запланирован на период с 1 февраля по 15 апреля следующего года и касается учреждений иной формы собственности, перечень которых будет определен позже, по результатам проведенных торгов.
На очередность предоставления мест влияет дата подачи документов, при этом все существующие льготы сохраняют свое действие. Уведомление о выделении путевки будет направляться законным представителям ребенка в течение пятнадцати рабочих дней после окончания этапа приема заявок.
Для оформления заявления потребуется указать актуальный контактный телефон, приложить копию паспорта заявителя и свидетельства о рождении ребенка. Право на получение путевки в загородный лагерь предоставляется один раз в течение года детям от 7 до 18 лет. Бланки необходимых документов можно взять у руководства учебных заведений.
Для детей, оставшихся без попечения родителей, сохраняется прежний порядок оформления. Их законные представители смогут подать документы с 13 января 2026 года в Красноярский информационно-методический центр по адресу: улица Вавилова, 90. Вопросы по записи в лагерь детей-сирот можно задать по номеру в Красноярске 265−49−49.
По всем вопросам организации летнего отдыха родители могут обращаться по телефону 263−81−43 или в администрацию школы, в которой учится ребенок.