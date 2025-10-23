В Красноярске с 25 октября начнут записывать детей в летние лагеря на 2026 год

Процедура подачи заявлений разделена на два основных этапа. Первый период, предназначенный для распределения мест в муниципальные лагеря, продлится с 25 октября по 15 ноября текущего года. Второй этап запланирован на период с 1 февраля по 15 апреля следующего года и касается учреждений иной формы собственности, перечень которых будет определен позже, по результатам проведенных торгов.