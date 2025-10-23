В Самаре отопление включили в 100% школ и детских садов

По данным на 22 октября, в Самаре отопление дали в 100% школ и детских садов. Также отапливается 99,9% многоквартирных домов. Об этом сообщили в городской администрации.
«Всего подключены к отоплению 224 школы, 227 детских садов, 306 объектов здравоохранения из 307», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, тепло уже есть в 233 учреждениях спорта, культуры и дополнительного образования. В этой сфере остается без отопления только одно.
В городе продолжает работать горячая линия, куда можно позвонить, если возникли проблемы с отоплением. Звонки принимаются по телефонам: 8−846−337−90−07 (пн-пт