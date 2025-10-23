После смерти папы ее предал близкий человек: 15-летнюю дочку бойца СВО обворовал старший брат

Согласно версии следствия, в декабре 2023 года молодой человек взял мобильный телефон девочки и, зная пароль для входа в банковское приложение, перевел на свой счет 60 тысяч рублей. Эти средства были перечислены подростку в качестве выплаты в связи с гибелью ее отца — участника специальной военной операции.