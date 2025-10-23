После смерти папы ее предал близкий человек: 15-летнюю дочку бойца СВО обворовал старший брат

В башкирском городе Кумертау прокуратура утвердила обвинительное заключение против 21-летнего парня, его обвиняют в хищении денег у своей 15-летней сводной сестры-сироты. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно версии следствия, в декабре 2023 года молодой человек взял мобильный телефон девочки и, зная пароль для входа в банковское приложение, перевел на свой счет 60 тысяч рублей. Эти средства были перечислены подростку в качестве выплаты в связи с гибелью ее отца — участника специальной военной операции.
Как установили правоохранительные органы, похищенные деньги обвиняемый потратил на погашение собственного кредита, покупку нового мобильного телефона и подарки знакомым.
— Обвиняемый вину признал, возместил ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено в Кумертауский межрайонный суд для рассмотрения по существу, — сообщает надзорное ведомство.
