Для москвичей подготовили викторину об инновациях в столичной медицине

Викторину об инновациях в столичной медицине опубликовали на сайте «Активный гражданин», развитие которого отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Участникам предстоит ответить на восемь вопросов. Они узнают, как изменились городские поликлиники по новому московскому стандарту и какие возможности предоставляет горожанам электронная медицинская карта. «Активные граждане» попробуют угадать, в честь какого известного человека назван «многорукий» робот-хирург, и познакомятся с умным помощником, который дает рекомендации на тему здорового образа жизни.
Москвичи также узнают, какой медицинский аппарат помогает проводить операции без разрезов и для чего используют ангиограф. Кроме того, участники викторины выяснят, как называется цифровая система, которая помогает врачам приемных отделений московских больниц ранжировать пациентов в зависимости от тяжести их состояния и срочности оказания помощи.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.