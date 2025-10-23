Ричмонд
«Приданое» для новорождённых в Петербурге смогут получать их опекуны

Выдавать комплекты стоимостью 15 тысяч рублей опекунам начнут с 1 января 2026 года.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге с 1 января 2026 года подарочный комплект детских принадлежностей для новорождённых за счёт средств городского бюджета смогут получать не только родители, но и опекуны малышей. Об этом, со ссылкой на пресс-службу Смольного, сообщает «Вечёрка».

Соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов. Для получения подарка, как уточнили в пресс-службе, опекун должен быть зарегистрирован в Петербурге. По сведениям Комитета по соцполитике, в прошлом году в Северной столице под опеку было устроено 16 новорождённых детей.

Напомним, комплект стоимостью 15 тысяч рублей вручается только при рождении ребёнка. В каждый набор входят видеоняня, увлажнитель воздуха, подогреватель детского питания, стерилизатор для бутылочек и сосок, мягкий ночник, развивающий коврик, игрушки и прочее. За год такие подарки получили уже 35 тысяч петербургских семей.

Ранее петербургские парламентарии предложили обеспечить «приданым» всех новорождённых в стране.

