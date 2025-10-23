«Приданое» для новорождённых в Петербурге смогут получать их опекуны

В Петербурге с 1 января 2026 года подарочный комплект детских принадлежностей для новорождённых за счёт средств городского бюджета смогут получать не только родители, но и опекуны малышей. Об этом, со ссылкой на пресс-службу Смольного, сообщает «Вечёрка».