Председатель Гордумы Ростова выступила против электросамокатов

Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева раскритиковала использование электросамокатов в городской среде. Свою позицию она озвучила в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
— Что касаемо самокатов, я против. Я понимаю, что это определенный тоже вид бизнеса, но я очень часто вижу, как самокатчики сбивают людей, мамочек с колясками, сами убиваются, под машины попадают, — заявила Лидия Новосельцева.
Она обратила внимание на опасность передвижения на электросамокатах в непогоду и полное игнорирование многими пользователями правил дорожного движения. Спикер гордумы описала ощущения пешеходов при виде несущегося самоката: «Думаешь, он убьет тебя или не убьет?».
