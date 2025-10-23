Синоптики обещают «очень дождливые» сутки в Калининградской области

Очень дождливыми будут предстоящие сутки: в зоне холодного атмосферного фронта сформируется волновой циклон, который будет «поливать» наш регион с утренних/дневных часов пятницы до утра субботы. Модели ожидают до 20−25 мм осадков на западе и до 30−40 мм на востоке области, — говорится в сообщении.