Синоптики обещают «очень дождливые» сутки в Калининградской области

Синоптики обещают в регионе обильные осадки в пятницу, 24 октября. Такой прогноз опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Очень дождливыми будут предстоящие сутки: в зоне холодного атмосферного фронта сформируется волновой циклон, который будет «поливать» наш регион с утренних/дневных часов пятницы до утра субботы. Модели ожидают до 20−25 мм осадков на западе и до 30−40 мм на востоке области, — говорится в сообщении.
По данным экспертов, с начала октября на метеостанции Калининграда (Низовье) уже зафиксировали 60 мм осадков при норме 85 мм. Синоптики отмечают, что «где-то к выходным норма осадков будет выполнена».