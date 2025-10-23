Ричмонд
СВО
Синоптики обещают «очень дождливые» сутки в Калининградской области

Модели прогнозируют до 20−25 мм осадков на западе и до 30−40 мм на востоке региона.

Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 57% 758 мм рт. ст. +13°
Источник: Freepik

Синоптики обещают в регионе обильные осадки в пятницу, 24 октября. Такой прогноз опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Очень дождливыми будут предстоящие сутки: в зоне холодного атмосферного фронта сформируется волновой циклон, который будет «поливать» наш регион с утренних/дневных часов пятницы до утра субботы. Модели ожидают до 20−25 мм осадков на западе и до 30−40 мм на востоке области, — говорится в сообщении.

По данным экспертов, с начала октября на метеостанции Калининграда (Низовье) уже зафиксировали 60 мм осадков при норме 85 мм. Синоптики отмечают, что «где-то к выходным норма осадков будет выполнена».