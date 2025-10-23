В Слюдянке простились с погибшим бойцом СВО Александром Рютиным

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб гвардии ефрейтор Александр Рютин из Слюдянки. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, церемония прощания с военнослужащим состоялась 21 октября.
Александр Рютин родился в многодетной семье, окончил Тункинскую среднюю школу, а позже выучился в колледже на газоэлектросварщика третьего разряда. Отслужил в армии, был водителем.
— Вместе с женой воспитывал двух дочерей и сына. «За ленточку» отправился в 2022 году в рамках частичной мобилизации. Он был удостоен множества наград, в том числе медали за боевое отличие и георгиевский крест четвертой степени, — рассказывют в администрации.
Защитник Отечества пал при выполнении боевого задания 12 октября 2025 года. Ему был 31 год. Родные отмечают, что он был добрым, отзывчивым человеком, всегда был готов прийти на помощь.
