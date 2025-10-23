Жителей одного из районов Ростовской области наградили за помощь при пожаре

Напомним, возгорание произошло 22 августа. Полыхающее пламя тогда быстро распространялось из-за сильного ветра и угрожало жилым домам. Люди сразу же подключились к борьбе с огнем и работали вместе со спасателями. Они помогали как могли: рыли противопожарные траншеи и сбивали пламя подручными средствами. Благодаря усилиям пожар удалось остановить.