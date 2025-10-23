Ричмонд
Жителей одного из районов Ростовской области наградили за помощь при пожаре

Благодарственные письма МЧС получили жители Дона, защитившие дома от ландшафтного пожара.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Красносулинского района Ростовской области наградили за защиту хутора от огня, сообщили в региональном управлении МЧС.

Благодарственные письма от главного управления МЧС вручили активным участникам тушения ландшафтного пожара в хуторе Васецком.

Напомним, возгорание произошло 22 августа. Полыхающее пламя тогда быстро распространялось из-за сильного ветра и угрожало жилым домам. Люди сразу же подключились к борьбе с огнем и работали вместе со спасателями. Они помогали как могли: рыли противопожарные траншеи и сбивали пламя подручными средствами. Благодаря усилиям пожар удалось остановить.

Тушение вели около двух часов. Выгорело 800 кв. метров. Известно, что местные жители ликвидировали горение вместе с десятью сотрудниками МЧС, использовалось три единицы техники. Помощь добровольцев оказалась своевременной и эффективной.

