Жителей одного из районов Ростовской области наградили за помощь при пожаре

Жителей Красносулинского района Ростовской области наградили за защиту хутора от огня, сообщили в региональном управлении МЧС.
Благодарственные письма от главного управления МЧС вручили активным участникам тушения ландшафтного пожара в хуторе Васецком.
Напомним, возгорание произошло 22 августа. Полыхающее пламя тогда быстро распространялось из-за сильного ветра и угрожало жилым домам. Люди сразу же подключились к борьбе с огнем и работали вместе со спасателями. Они помогали как могли: рыли противопожарные траншеи и сбивали пламя подручными средствами. Благодаря усилиям пожар удалось остановить.
Тушение вели около двух часов. Выгорело 800 кв. метров. Известно, что местные жители ликвидировали горение вместе с десятью сотрудниками МЧС, использовалось три единицы техники. Помощь добровольцев оказалась своевременной и эффективной.
