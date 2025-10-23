В Мончегорске Мурманской области открыли кабинет гериатрии

Кабинет гериатрии начал работать в городе Мончегорске Мурманской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«Это важный шаг в развитии системы здравоохранения нашего города, направленный на повышение качества жизни старшего поколения. Гериатрия — это не просто лечение болезней, а комплексный подход к здоровью пожилого человека. Врач-гериатр будет проводить полную оценку состояния пациента: от анализа лекарственной терапии до проверки когнитивных функций и рисков падений. Мы хотим, чтобы наши пациенты не просто жили дольше, но и жили качественно, сохраняя активность и когнитивное здоровье», — отметила и. о. главного врача Мончегорской центральной районной больницы Анастасия Марущак.
В кабинете можно будет пройти комплексную гериатрическую оценку, коррекцию терапии при приеме множества лекарств, профилактику возрастных синдромов, а также школу здоровья для пациентов и их родственников. Кабинет гериатрии открыт для всех пациентов старшего поколения по полису ОМС. Кроме того, кабинеты врача-гериатра работают в Мурманске, Оленегорске, Кольском, Кандалакшском округах. До конца года планируется открытие кабинета врача-гериатра в Апатитах, а с 2026 по 2030 год — в Печенгском, Ковдорском, Ловозерском округах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.