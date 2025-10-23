В Мончегорске Мурманской области открыли кабинет гериатрии

В кабинете можно будет пройти комплексную гериатрическую оценку, коррекцию терапии при приеме множества лекарств, профилактику возрастных синдромов, а также школу здоровья для пациентов и их родственников. Кабинет гериатрии открыт для всех пациентов старшего поколения по полису ОМС. Кроме того, кабинеты врача-гериатра работают в Мурманске, Оленегорске, Кольском, Кандалакшском округах. До конца года планируется открытие кабинета врача-гериатра в Апатитах, а с 2026 по 2030 год — в Печенгском, Ковдорском, Ловозерском округах.