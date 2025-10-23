Ежедневные учебные стрельбы будут проводиться в Сочи до 31 октября

В акватории Сочинского морского порта запланированы учебные стрельбы. Они будут проводиться каждый день вплоть до 31 октября, предупредили в мэрии курорта.
Стрельбы будут проводиться дважды в день: с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 20:00. Власти города призывают сочинцев и туристов сохранять спокойствие.
«Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности!»- говорится в сообщении администрации Сочи.
