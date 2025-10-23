Ричмонд
«Вы что будете готовить для зарубежья людей?» Лукашенко поставил вопрос перед министром образования

Лукашенко спросил министра образования, зачем готовить людей для зарубежья.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с руководством белорусского правительства, которое проходит во Дворце Независимости 23 октября, спросил министра образования Андрея Иванца, зачем готовить людей для зарубежья. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства, говоря о магистратуре, заметил, что несколько лет назад на эту тему уже говорили и определились: никакого Болонского процесса.

— У нас нормальное образование! — заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко обратился с вопросом к министру образования:

— Вы что в белорусских университетах будете готовить для зарубежья людей?

По словам президента, в Беларуси учится много иностранцев, которые хотели бы закончить магистратуру, быть востребованными во всем мире.

— Давайте так и поступим: платите деньги за магистратуру, приходите, обучайтесь в магистратуре в том числе, поезжайте куда угодно работать, — обратил внимание глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что преступно обворовывать детей и кормить их некачественно.

Тем временем глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, что чиновники должны делать во внерабочее время.

Вместе с тем глава Совета Республики Наталья Кочанова рассказала президенту Беларуси о ценах и проблемах, волнующих белорусов.

