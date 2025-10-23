БЖД меняет маршрут и расписание поездов Минск — Брест: в чем причина и кого затронет?

В результате, с 4 по 12 ноября ряд поездов будет направлен через станцию Барановичи-Центральные. Это коснется межрегиональных и региональных линий:
4, 10, 11, 12 ноября — поезд № 737 Минск — Брест.
10, 11, 12 ноября — поезда № 735 Минск — Брест и № 738 Брест — Минск.
11, 12 ноября — поезда № 736 Брест — Минск и № 632 Гродно — Минск.
12 ноября — поезд № 631 Минск — Гродно.
Также в эти даты изменится маршрут ряда поездов экономкласса, следующих через Барановичи.
Уточненное расписание доступно на официальном сайте БЖД.