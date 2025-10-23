БЖД меняет маршрут и расписание поездов Минск — Брест: в чем причина и кого затронет?

Белорусская железная дорога предупреждает о временных изменениях в расписании и маршрутах поездов, курсирующих между Минском и Брестом. Корректировки связаны с путевыми ремонтными работами на станции Барановичи-Полесские, сообщает пресс-служба БЖД.