БЖД меняет маршрут и расписание поездов Минск — Брест: в чем причина и кого затронет?

Белорусская железная дорога предупреждает о временных изменениях в расписании и маршрутах поездов, курсирующих между Минском и Брестом. Корректировки связаны с путевыми ремонтными работами на станции Барановичи-Полесские, сообщает пресс-служба БЖД.

Источник: Смартпресс

В результате, с 4 по 12 ноября ряд поездов будет направлен через станцию Барановичи-Центральные. Это коснется межрегиональных и региональных линий:

4, 10, 11, 12 ноября — поезд № 737 Минск — Брест.

10, 11, 12 ноября — поезда № 735 Минск — Брест и № 738 Брест — Минск.

11, 12 ноября — поезда № 736 Брест — Минск и № 632 Гродно — Минск.

12 ноября — поезд № 631 Минск — Гродно.

Также в эти даты изменится маршрут ряда поездов экономкласса, следующих через Барановичи.

Уточненное расписание доступно на официальном сайте БЖД.