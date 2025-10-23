Открытие физиков РФ поможет в моделировании атмосферных и океанических потоков

Недавно экспериментаторы обнаружили, наблюдая за ростом этих вихрей, что в некоторых случаях они остаются стабильными необычно долгое время, тогда как в других случаях они становились хаотичными и часто случайным образом меняли направление вращения. Российские ученые заинтересовались тем, почему это так происходит, и для поиска ответов на эти вопросы они создали очень детальную компьютерную модель турбулентных потоков в двумерной среде.