Отпуск по уходу за ребенком в России предложили увеличить до пяти лет

«В России нужно увеличить срок отпуска по уходу за ребенком с трех до пяти лет. Мамы не будут вынуждены бежать в переполненные муниципальные детские сады, чтобы оставить ребенка и выйти на работу», — отметила она в беседе с «Абзацем», подчеркнув, что не все могут позволить себе отдавать ребенка в частный детский сад.
Помимо увеличения срока декретного отпуска, общественница предложила расширить меры материальной поддержки.
«Тогда молодые семьи не будут шарахаться от вопроса, когда они планируют стать родителями», — уточнила Недилько.
По ее словам, родителей, решившихся на ребенка, нужно поддерживать и благодарить.