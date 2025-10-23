Отпуск по уходу за ребенком в России предложили увеличить до пяти лет

«В России нужно увеличить срок отпуска по уходу за ребенком с трех до пяти лет. Мамы не будут вынуждены бежать в переполненные муниципальные детские сады, чтобы оставить ребенка и выйти на работу», — отметила она в беседе с «Абзацем», подчеркнув, что не все могут позволить себе отдавать ребенка в частный детский сад.