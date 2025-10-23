В Саратове завершился региональный этап бизнес-программы «Серебряный старт»

Региональный этап федеральной программы «Серебряный старт» прошел в Саратове по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Саратовской области.
Жители старшего возраста представили проекты по иллюстрированию и озвучиванию сказок, перевозке грузов, оказанию психологической помощи женщинам, обучению ПДД, изготовлению спортивного инвентаря, разработке сувенирной продукции и другие. Идеи оценивались по экономической обоснованности, финансовой устойчивости, потенциалу для развития, а также по отношению к приоритетным отраслям и видам экономической деятельности субъектов МСП.
Победителем стал Юрий Беланчук. Он презентовал авторскую игру, правила которой основаны на дартсе. Она позиционируется как новый вид спорта, уже в скором времени будут проводиться наборы групп для обучения. Победитель получил 150 тысяч рублей на развитие проекта и представит Саратовскую область на федеральном этапе программы в Москве.
Напомним, программа «Серебряный старт» направлена на развитие предпринимательского потенциала жителей старшего возраста. Она включает комплексную поддержку, в том числе обучение, а также грантовое финансирование бизнес-идей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.