В Саратове завершился региональный этап бизнес-программы «Серебряный старт»

Победителем стал Юрий Беланчук. Он презентовал авторскую игру, правила которой основаны на дартсе. Она позиционируется как новый вид спорта, уже в скором времени будут проводиться наборы групп для обучения. Победитель получил 150 тысяч рублей на развитие проекта и представит Саратовскую область на федеральном этапе программы в Москве.