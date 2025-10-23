Новый график доставки пенсий в ноябре утвердили в Краснодарском крае

После 8 ноября доставка пенсий и социальных выплат будет осуществляться по обычному графику. По данным Отделения СФР по Краснодарскому краю, в регионе пенсии получают 1,6 млн человек, из которых 20% пользуются доставкой через отделения почтовой связи. Для уточнения информации можно обратиться в единый контакт-центр по телефону 8 (800)100−00−01.