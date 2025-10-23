Новый график доставки пенсий в ноябре утвердили в Краснодарском крае

KrasnodarMedia. 23 октября. Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю совместно с «Почтой России» информирует граждан об изменениях в графике доставки пенсионных выплат в начале ноября 2025 года. Корректировки связаны с предстоящим празднованием Дня народного единства и затрагивают порядок получения выплат через отделения почтовой связи.
Для городских отделений почтовой связи Краснодара установлен следующий порядок выплат:
3 ноября — выплаты за 3 и 4 ноября.
5 ноября — выплаты за 5 ноября.
6 ноября — выплаты за 6 ноября.
7 ноября — выплаты за 7 и 8 ноября.
8 ноября — выплаты за 9 ноября.
Для отделений почтовой связи Краснодарского края действует иной график:
3 ноября — выплаты в работающих отделениях.
5 ноября — выплаты за 3 и 4 ноября.
6 ноября — выплаты за 5 и 6 ноября.
7 ноября — выплаты за 7 и 8 ноября.
8 ноября — выплаты за 9 и 10 ноября.
После 8 ноября доставка пенсий и социальных выплат будет осуществляться по обычному графику. По данным Отделения СФР по Краснодарскому краю, в регионе пенсии получают 1,6 млн человек, из которых 20% пользуются доставкой через отделения почтовой связи. Для уточнения информации можно обратиться в единый контакт-центр по телефону 8 (800)100−00−01.