Некоторых жителей Башкирии освободили от уплаты налога на имущество

Социально незащищенные категории граждан имеют право на значительные налоговые льготы, общий объем которых по республике в текущем году превысил 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Башкирии Гузель Вахитова.
Как пояснила чиновница, помимо 20 льготных категорий по имущественному налогу и 10 по земельному, дополнительные льготы устанавливают муниципальные образования, которых в республике насчитывается 841.
Структура налоговых льгот распределилась следующим образом: 1,9 миллиарда рублей составили льготы по транспортному налогу, 1,2 миллиарда рублей — по налогу на имущество и 318 миллионов рублей — по земельному налогу.
Гузель Вахитова отметила, что большинство льгот назначаются в проактивном режиме, без подачи заявлений. Так, пенсионеры, инвалиды, ветераны, мобилизованные и участники СВО освобождаются от уплаты имущественного налога за один объект каждого вида (квартира, дом, гараж). Кроме того, они имеют право на налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров земельного участка.
Участники специальной военной операции и члены их семей также могут воспользоваться льготой по транспортному налогу на одно транспортное средство каждого типа.