Некоторых жителей Башкирии освободили от уплаты налога на имущество

Гузель Вахитова отметила, что большинство льгот назначаются в проактивном режиме, без подачи заявлений. Так, пенсионеры, инвалиды, ветераны, мобилизованные и участники СВО освобождаются от уплаты имущественного налога за один объект каждого вида (квартира, дом, гараж). Кроме того, они имеют право на налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров земельного участка.