Минтруда сказало, кого из белорусов не пустят на субботник 25 октября

Минтруда уточнило, кого из белорусов не допустят к работе на субботнике 25 октября.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, кого из белорусов не пустят на субботник 25 октября. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Ранее Совет министров объявил республиканский субботник в Беларуси на 25 октября. В Минтруда и соцзащиты уточнили, кого из белорусов не допустят к работам на субботнике.

В ведомстве акцентировали внимание, что к работам не будут допущены сотрудники при ухудшении самочувствия, связанного с простудой или же в состоянии болезни. Вместе с тем не допустят и лиц, находящихся в состоянии как алкогольного, так и наркотического опьянения.

В Минтруда добавили, что к выполнению работ, которые относятся к работам повышенной опасности, не допустят сотрудников, не имеющих соответствующей подготовки. Также не допустят работников, которые не обеспечены средствами индивидуальной защиты.

