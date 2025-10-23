Минтруда сказало, кого из белорусов не пустят на субботник 25 октября. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Ранее Совет министров объявил республиканский субботник в Беларуси на 25 октября. В Минтруда и соцзащиты уточнили, кого из белорусов не допустят к работам на субботнике.
В ведомстве акцентировали внимание, что к работам не будут допущены сотрудники при ухудшении самочувствия, связанного с простудой или же в состоянии болезни. Вместе с тем не допустят и лиц, находящихся в состоянии как алкогольного, так и наркотического опьянения.
В Минтруда добавили, что к выполнению работ, которые относятся к работам повышенной опасности, не допустят сотрудников, не имеющих соответствующей подготовки. Также не допустят работников, которые не обеспечены средствами индивидуальной защиты.
