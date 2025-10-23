Минтруда сказало, кого из белорусов не пустят на субботник 25 октября

В ведомстве акцентировали внимание, что к работам не будут допущены сотрудники при ухудшении самочувствия, связанного с простудой или же в состоянии болезни. Вместе с тем не допустят и лиц, находящихся в состоянии как алкогольного, так и наркотического опьянения.