В Елабужском районе Татарстана ввели карантин по бешенству

На территории города определен эпизоотический очаг с радиусом 10 метров и неблагополучный пункт с радиусом 3 км. В эпизоотическом очаге запрещены лечение больных животных, ввоз и вывоз восприимчивых животных, снятие с них шкур, а также посещение территории посторонними. В неблагополучном пункте введены ограничения на проведение мероприятий с животными, их перемещение, вывоз и отлов. Карантин будет снят через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного.