Создана «квазикристаллическая» форма световой материи

Ученые обнаружили, что экситоны-поляритоны можно расположить в пространстве и заставить их взаимодействовать друг с другом таким образом, что они начинают вести себя как так называемые квазикристаллы, открытые нобелевским лауреатом Дэном Шехтманом в 1982 году. Он выяснил, что некоторые формы материи обладают упорядоченной структурой на дальних масштабах, однако при этом в них нет таких же «симметричных» повторяющихся узоров, как в настоящих кристаллах.