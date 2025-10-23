Лукашенко сказал, что поддержка молодежи в Беларуси не должна переходить в опеку

На совещании президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством правительства страны 23 октября обсуждались, в том числе, и предлагаемые меры поддержки молодежи, сообщает БелТА. Дело в том, что Совмин внес на рассмотрение проект указа «О мерах поддержки молодежи», цель которого — создать условия для привлечения и сохранения молодых кадров на предприятиях.
Александр Лукашенко призвал подойти к этому вопросу взвешенно. По его мнению, помощь не должна стать безмерной опекой, потому что государству нужны средства в первую очередь на развитие производственной сферы и экономики.
«Мы должны создать условия, чтобы молодежь заработала», — считает президент.
Кроме того, Александр Лукашенко сказал руководству белорусских предприятий отказаться от практики ходить с протянутой рукой за господдержкой.
Мы писали, что Александр Лукашенко заявил, что преступно обворовывать детей и кормить их некачественно.