Служба охраны памятников: проект ремонта военкомата на Тюленина требует доработки

Опасения по поводу состояния здания выразила одна из посетительниц страницы. «А прекрасное здание на Тюленина? Разрушается! Потом такую красоту не восстановить. Туристы ходят, фотографируют. Обидно», — написала она. Комментарий последовал от сотрудника службы ОКН: «Это здание начали ремонтировать в 2021 году: отремонтировали кровлю, разработали проектную документацию, организовали проведение экспертизы проекта, также выполнили проектирование по фасадам. Реставрацию планировали начать в этом году, но проектировщик рассказал, что проект не прошёл экспертизу и сейчас требуется его доработка с учётом замечаний».