Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В лесах под Петербургом поспела клюква

Ягода богата витаминами и микроэлементами.

Источник: Telegram / Каждой твари по паре

Биолог Павел Глазков сообщил, что в лесах Ленобласти поспела клюква. Уже прошли первые заморозки, и ягода стала намного ароматнее.

К сожалению, клюкву нередко начинают собирать уже в конце лета, когда она не до конца созрела. Напомню, что только в спелой клюкве содержится много урсоловой кислоты, которая является сильным антисептиком.

Павел Глазков
биолог

Кроме того, ягода богата витаминами и микроэлементами.

Именно сейчас настало время сбора спелой ягоды. Пособираете клюкву, полюбуетесь природой, подышите ароматами осеннего леса. Однозначно душой отдохнете на природе. Так что готовьте корзины — и на болота за клюквой!

Павел Глазков
биолог

Ранее мы рассказывали о том, что в лесах под Петербургом выросли «лоси».