В Екатеринбурге открылась фотовыставка в честь 50-летия Уральской авиабазы

Фотовыставка в честь 50-летия Уральской авиабазы «На страже леса» начала работать в Екатеринбурге. Деятельность лесной охраны отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Автором всех работ на выставке является десантник-пожарный Уральской авиабазы Алексей Зарецкий. Его снимки посвящены противостоянию людей и стихии. Многие кадры сделаны за десятки километров от цивилизации и населенных пунктов, где сотрудники Уральской авиабазы побеждают огонь в лесах.
На фотографиях запечатлены моменты напряженной борьбы с огнем, будни десантников-пожарных и парашютистов-пожарных, а также моменты передышки и суровая красота уральской тайги. Фотовыставка будет работать в течение месяца, ее смогут увидеть все посетители Дома журналистов.
«Прошедший пожароопасный сезон подтвердил высокую готовность и профессионализм нашей лесной охраны. Благодаря их слаженной работе, современной технике и реализации в регионе мероприятий нацпроекта “Экологическое благополучие” нам удалось эффективно защитить леса Среднего Урала. Кроме того, в этом году по решению губернатора Дениса Паслера 80 пожарных-десантников Уральской авиабазы помогали бороться с огнем в Забайкалье. На выставке среди прочих можно увидеть снимки этой работы», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.