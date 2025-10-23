В Екатеринбурге открылась фотовыставка в честь 50-летия Уральской авиабазы

«Прошедший пожароопасный сезон подтвердил высокую готовность и профессионализм нашей лесной охраны. Благодаря их слаженной работе, современной технике и реализации в регионе мероприятий нацпроекта “Экологическое благополучие” нам удалось эффективно защитить леса Среднего Урала. Кроме того, в этом году по решению губернатора Дениса Паслера 80 пожарных-десантников Уральской авиабазы помогали бороться с огнем в Забайкалье. На выставке среди прочих можно увидеть снимки этой работы», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.