Стало известно, как будут выглядеть камеры нового СИЗО в Казани

В женском корпусе есть специальные камеры для матерей с детьми. По закону женщина может находиться в изоляторе вместе с ребенком до его трех лет. Эти камеры более комфортабельные — здесь больше ящиков для хранения, есть стеллажи, пеленальный столик и детская кроватка. Интересно, что свет в туалете тут включается с помощью датчика движения.