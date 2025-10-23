Стало известно, как будут выглядеть камеры нового СИЗО в Казани

Внутри — двухъярусные металлические кровати, отдельные кабинки для туалета, раковина, стол, лавочки, холодильник и даже радио. Телевизоры тоже предусмотрены, но пока установили только кронштейны для них.
Окна оборудованы специальными устройствами, чтобы постояльцы могли сами открывать окна для проветривания, при этом выбросить что-либо на улицу у них не получится. Решетками защищены и вентиляция, и приборы освещения, и камеры видеонаблюдения. К слову, слепых зон для наблюдения тут нет.
Кроме того, в камерах есть специальные кнопки для связи на случай, если необходимо будет позвать сотрудника.
В женском корпусе есть специальные камеры для матерей с детьми. По закону женщина может находиться в изоляторе вместе с ребенком до его трех лет. Эти камеры более комфортабельные — здесь больше ящиков для хранения, есть стеллажи, пеленальный столик и детская кроватка. Интересно, что свет в туалете тут включается с помощью датчика движения.
В общей сложности для прогулки выделено восемь зон: детская, одна большая со турниками, тренажерами и баскетбольным кольцом, остальные — стандартные, где можно только прогуляться.
О том, что строительство нового СИЗО в Казани завершено, объявили еще в июле 2025 года. Но прежде чем дать старт работе нового изолятора, должны пройти разные этапы согласования, только после этого он будет готов принять новых сотрудников и постояльцев — следственных арестованных.