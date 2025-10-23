В Иркутском онкодиспансере внедряют современные методы лечения

Иркутский областной онкологический диспансер активно развивает передовые направления диагностики и лечения. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, особое внимание уделяется онкоурологии, где проводится массовое обследование мужчин на рак предстательной железы. Это позволяет выявлять заболевание на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.