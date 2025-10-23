В Иркутском онкодиспансере внедряют современные методы лечения

Иркутский областной онкологический диспансер активно развивает передовые направления диагностики и лечения. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, особое внимание уделяется онкоурологии, где проводится массовое обследование мужчин на рак предстательной железы. Это позволяет выявлять заболевание на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.
Специалисты используют полный спектр современных методов — от лапароскопических операций с 3D-визуализацией до брахитерапии и органосохраняющих вмешательств. Ежегодно в отделении выполняется около тысячи операций.
— Диагностика и лечение в диспансере соответствуют передовым российским и мировым практикам. Уверен, что дальнейшее развитие диспансера позволит расширить спектр доступных видов диагностики и лечения онкозаболеваний для жителей региона, — подчеркнул исполняющий обязанности министра здравоохранения Андрей Модестов.
В отделении торакальной онкологии применяются инновационные эндоскопические методики для диагностики и лечения опухолей легких, пищевода и средостения. Малотравматичные торакоскопические операции стали стандартом, что значительно сокращает сроки восстановления пациентов.
