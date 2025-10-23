От 88 тысяч: конфискованное имущество из Башкирии пустят с молотка

Среди лотов — квартира в Стерлитамаке общей площадью 42,5 квадратных метров с начальной ценой 2,21 миллиона рублей. В Калининском районе Уфы продается земельный участок площадью 940 «квадратов» (9,4 сотки), предназначенный для ведения садоводства, за 688 тысяч рублей. В Белебее можно приобрести комнату площадью 15,7 кв. м за 88 тысяч рублей.