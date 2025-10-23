От 88 тысяч: конфискованное имущество из Башкирии пустят с молотка

В следующую среду, 29 октября, Федеральная службы судебных приставов Башкирии проведет аукцион по продаже конфискованного у должников имущества. На торги выставят гаражные боксы, квартиры, земельные участки и другие объекты недвижимости.
Среди лотов — квартира в Стерлитамаке общей площадью 42,5 квадратных метров с начальной ценой 2,21 миллиона рублей. В Калининском районе Уфы продается земельный участок площадью 940 «квадратов» (9,4 сотки), предназначенный для ведения садоводства, за 688 тысяч рублей. В Белебее можно приобрести комнату площадью 15,7 кв. м за 88 тысяч рублей.
Также на аукционе будут представлены гараж в Мелеузе за 156 тысяч рублей и хозяйственная постройка в Туймазах площадью 94 кв. м за 723 тысячи рублей.
Принять участие в торгах смогут все желающие. Заявки на участие принимаются еще четыре дня — до 27 октября.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.