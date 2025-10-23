Проект создания сети ливневок в Нижнем Новгороде отложен

Теперь департамент благоустройства вновь ведет сбор сведений и подготовку техзадания по созданию сети ливневок, а также работу по «созданию тарифного механизма финансирования затрат на эксплуатацию и развитие ливневых систем водоотведения по Нагорной и Заречной части Нижнего Новгорода». Стоимость проекта будет определена после завершения этой работы. Сроки реализации проекта также пока неизвестны.