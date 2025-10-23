Опасную детскую площадку обнаружили в Морозовске

В Морозовске обнаружили потенциально опасную детскую площадку, на который могли пострадать дети. Об этом в своем телеграм-канале рассказала министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
— Специалисты выявили некачественный монтаж, это абсолютно недопустимо. Подрядчику указали на брак, даны кратчайшие сроки на полную переустановку, — сообщила Антонина Пшеничная.
Также оказалось, что тот же самый подрядчик накануне сорвал поставки оборудования для площадок. За нарушение ему начислили пени. К этому моменту он завез уже 90% закупленных объектов. Укомплектованы участки на улицах Зеленского, 68А, Кирова, Истомина и Ленина. Комплекс «Шхуна» на Зеленского, 8А должен быть доставлен до 31 октября.
— Принцип прост: не ждать когда проблемы заметят жители, а самим их находить и жестко требовать исправления. Если подрядчик не выполнит требования, последуют самые строгие меры, — подчеркнула Антонина Пшеничная.
