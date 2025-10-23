В Батайске мошенники похитили 49 тысяч рублей у гостьи из Свердловской области

Как сообщили в полиции, в отдел обратилась 53-летняя женщина из города Каменск-Уральск. Она заявила, что с ее банковской карты были украдены деньги. По ее словам, инцидент произошел в начале октября 2025 года, когда она находилась в гостях у сына в Батайске. Она получила в мессенджере ссылку для участия в онлайн-голосовании. Перешла по ней, не обратив внимания на подозрительные действия на открывшемся портале.