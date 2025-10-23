В Батайске мошенники похитили 49 тысяч рублей у гостьи из Свердловской области

В Батайске правоохранители расследуют кражу денег у жительницы Свердловской области, приехавшей в гости к сыну. Общая сумма ущерба составила 49 тысяч рублей.
Как сообщили в полиции, в отдел обратилась 53-летняя женщина из города Каменск-Уральск. Она заявила, что с ее банковской карты были украдены деньги. По ее словам, инцидент произошел в начале октября 2025 года, когда она находилась в гостях у сына в Батайске. Она получила в мессенджере ссылку для участия в онлайн-голосовании. Перешла по ней, не обратив внимания на подозрительные действия на открывшемся портале.
Спустя два дня она заметила, что приложение мобильного банка заблокировано. Обратившись на «горячую линию» кредитной организации, женщина узнала от сотрудника о пяти недавних подозрительных операциях. Ей рекомендовали лично посетить отделение банка. На следующий день, получив выписку по счету, она увидела несанкционированные переводы на общую сумму 49 000 рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».
