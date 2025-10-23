НЛО в Нижегородской области: хроники необъяснимых аномалий за 100 лет

Одно из самых первых упоминаний неопознанных летающих объектов в Нижегородской области относится к весне 1902 года. В газете «Нижегородский листок» было опубликовано письмо некоего Л. Смертина. В нем он рассказал, что видел над городом непонятный летающий аппарат, похожий на электрическую лампочку. Нижняя часть предполагаемого НЛО светилась красным, а верхняя напоминала по форме трубу. Объект двигался медленно и невысоко — ниже облаков. Еще несколько человек кроме автора письма также стали свидетелями необычного полета. Уточняется, что в июне того же года летающий шар голубого цвета заметили над Ардатовом в Нижегородской области.