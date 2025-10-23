НЛО в Нижегородской области: хроники необъяснимых аномалий за 100 лет

Из-за чего в Борском районе барахлили телевизоры? Что видели нижегородцы в разгар пандемии? И почему полиция всерьёз проверяла сообщение о трёх объектах над аэропортом? За последние сто с лишним лет в Нижегородской области накопилось достаточно случаев наблюдения НЛО, чтобы составить целый маршрут для уфолога.
«Светящийся шар» над Нижне-Волжской набережной.
Последний раз неопознанный объект в Нижнем Новгороде видели в апреле 2025 года. Жители города заметили над Нижне-Волжской набережной странный светящийся шар, который, по их словам, быстро перемещался по небу. Многие из них уверены, что им удалось наблюдать настоящий НЛО. Однако разгадать природу этого явления так и не удалось.
Странный объект в Ленинском районе.
Еще один неопознанный объект, который вызвал множество вопросов у горожан, заметили в октябре 2024 года в небе над Ленинским районом Нижнего Новгорода. Аппарат, чем-то напоминающий компактный самолет, несколько раз пролетел над районом. До сих пор неизвестно, что именно увидели нижегородцы.
«Летающая тарелка» на улице Тимирязева.
Очередная «встреча с внеземными цивилизациями» произошла в разгар пандемии, в марте 2020 года. Ранним утром нижегородцы заметили в небе объект, напоминающий классическую летающую тарелку. Один из жителей заснял его и выложил видео в интернет в надежде на объяснение. Обсуждение было бурным, но разгадать, что именно попало в кадр, так никто и не сумел.
НЛО над нижегородским аэропортом.
В марте 2018 года жительница Нижнего Новгорода обратилась в полицию с заявлением о трех неопознанных объектах над аэропортом. По словам женщины, странные летательные аппараты двигались в сторону леса. После регистрации обращения сотрудникам МВД пришлось провести проверку. В полиции уточнили, что периодически получают от нижегородцев сообщения об НЛО, однако такие сигналы еще ни разу не подтвердились.
«Космическая лодка» в Борском районе.
Еще один случай, связанный с аномалиями, которые очевидцы ощутили на себе, произошел в Борском районе в 2010-е годы. Местные жители наблюдали светло-серый объект, по форме напоминающий лодку. НЛО зависал в небе над населенными пунктами округа, а у местных жителей в этот момент переставал работать телевизор.
Сияющие круги в Семеновском районе.
В 2004 году «Комсомольская правда» написала о загадочном происшествии в деревне Большая Елховка Семеновского района. Сообщение поступило от нижегородца, который, выйдя вечером из дома, увидел в небе сияющий круг. По словам свидетеля, объект состоял из десяти источников ослепительно-белого света. Провисев несколько минут, НЛО медленно «уплыл» в сторону леса. Ту же аномалию подтвердила и хозяйка дома.
Первые НЛО в Нижегородской области.
Одно из самых первых упоминаний неопознанных летающих объектов в Нижегородской области относится к весне 1902 года. В газете «Нижегородский листок» было опубликовано письмо некоего Л. Смертина. В нем он рассказал, что видел над городом непонятный летающий аппарат, похожий на электрическую лампочку. Нижняя часть предполагаемого НЛО светилась красным, а верхняя напоминала по форме трубу. Объект двигался медленно и невысоко — ниже облаков. Еще несколько человек кроме автора письма также стали свидетелями необычного полета. Уточняется, что в июне того же года летающий шар голубого цвета заметили над Ардатовом в Нижегородской области.