В Беларуси запретили ряд детских игрушек. Проверьте свои недавние покупки для ребенка

В список запрещенной продукции попала игрушка «Бластер» с маркировкой «Играем вместе» артикул В2058018R-R, для детей от трех лет. Установлено, что показатель «эквивалентный уровень звука» составил 76 дБА, тогда как нормой является не более 65 дБА.
Также запрещена была игра детская настольная «Ферма» с маркировкой VIGA артикул 59027, для детей от трех лет. Нарушение выявлено по санитарно-химическому показателю гигиенической безопасности «уровень миграции формальдегида в воздушную среду». Он составил 0,0076 мг/куб.м, при этом норма не более 0,003 мг/м3.
Под запрет попала игра настольная для детей — развивающие пазлы с маркировкой «Умные игры»: PUZZLE «Далматинцы» артикул 4660254456136, для детей от трех лет. Выявлено также нарушение показателя гигиенической безопасности «уровень миграции формальдегида в воздушную среду», который составил 0,0052 мг/куб.м.
По тому же показателю запрещена была игра настольная для детей — развивающие пазлы с маркировкой «Умные игры»: ПАЗЛ «MY LITTLE PONY» артикул 4660254419872, для детей от шести лет. Показатель составил 0,0055 мг/куб.м. Норма по показателю «уровень миграции формальдегида в воздушную среду» была нарушена и в игре настольной для детей — развивающие пазлы с маркировкой «Умные игры»: ПАЗЛ «СИНИЙ ТРАКТОР» артикул 4680107974761, для детей от шести лет. Он составил 0,0037 мг/куб.м.
Нарушение по показателю «уровень миграции цинка в водную среду» было обнаружено в шарах воздушных с торговым знаком «ЗОЛОТАЯ СКАЗКА» артикул 105010, для детей старше трех лет. Данный показатель составил 2,032 мг/куб.дм, тогда как норма — не более 1,0 мг/куб.дм.