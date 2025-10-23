В Беларуси запретили ряд детских игрушек. Проверьте свои недавние покупки для ребенка

По тому же показателю запрещена была игра настольная для детей — развивающие пазлы с маркировкой «Умные игры»: ПАЗЛ «MY LITTLE PONY» артикул 4660254419872, для детей от шести лет. Показатель составил 0,0055 мг/куб.м. Норма по показателю «уровень миграции формальдегида в воздушную среду» была нарушена и в игре настольной для детей — развивающие пазлы с маркировкой «Умные игры»: ПАЗЛ «СИНИЙ ТРАКТОР» артикул 4680107974761, для детей от шести лет. Он составил 0,0037 мг/куб.м.