День памяти партизан и подпольщиков — в Крыму вспоминают героев

«Сегодня мы склоняем головы в знак глубокого уважения перед теми, кто в годы Великой Отечественной войны сражался за свободу и мир на нашей земле. Крымские партизаны и подпольщики проявили беспримерное мужество, стойкость и любовь к Родине», — написал он в своем Telegram-канале.