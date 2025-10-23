Минское метро изменит график работы в субботу

МИНСК, 23 окт — Sputnik. Поезда метро в субботу будут ходить по расписанию рабочего дня, сообщили в пресс-службе столичной подземки.
Причиной изменения в графике работы метрополитена стало проведение республиканского субботника 25 октября.
По этой причине не первой (Московской) и второй (Автозаводской) линиях Минского метрополитена будет организовано движение по графику рабочей субботы со следующим интервалом:
в утренние часы «пик» (с 7:30 до 10:00) — 3 минуты;
в период с 10:00 до 19:00 — 5−6 минут.
Н️а третьей (Зеленолужской) линии интервал движения поездов будет следующим:
в утренние часы «пик» (с 7:30 до 10:00) — 5 минут;
в период с 10:00 до 19:00 — 7 минут.
Решение о проведении республиканского субботника было принято постановлением правительства Беларуси.
Предыдущий субботник в Беларуси состоялся в апреле этого года. В нем приняли участие 2,36 миллиона человек. Заработанные на субботнике 18,5 миллиона рублей были направлены на строительство Национального исторического музея.